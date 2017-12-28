Alekseev отозвал заявку от участия в украинском нацотборе на "Евровидение-2018" и решил представить Беларусь, - СМИ

Источник: Українські новини

Украинский певец Alekseev, который ранее отозвал заявку от участия в украинском нацотборе на "Евровидение-2018", решил представить Беларусь на конкурсе в Португалии.

Как заявляется, певец официально подал заявку на участие в белорусском отборе.

Прием заявок на участие в "Евровидение-2018" завершился накануне в Беларуси, уже 11 января состоится прослушивание всех претендентов, а до 1 марта из числа лучших назовут имя представителя страны на конкурсе в Лиссабоне.