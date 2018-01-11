Alekseev попал в финал нацотбора Беларуси на Евровидение-2018

Мир

Глава МИД ФРГ назвал основную тему переговоров по формированию правительства

Глава МИД ФРГ считает, что в 2013 году "большая коалиция" блока ХДС/ХСС и СДПГ слишком много внимания уделяла внутриполитическим вопросам. Теперь центральной темой переговоров должна стать Европа, считает Габриэль.