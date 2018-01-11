11.01.2018
Alekseev попал в финал нацотбора Беларуси на Евровидение-2018
Источник: Українські новини
Украинский певец Alekseev прошел в финал национального отбора Беларуси на Евровидение-2018.
Всего в финал попали 11 исполнителей:
1.ALEN HIT
2.ADAGIO
3.LEXY
4.Софья Лапина
5.NAPOLI
6.Alekseev
7.Анастасия Малашкевич
8.ГЮНЕШЬ
9.Кирилл Гуд
10.Радиоволна
11.SHUMA
Финал национального отбора состоится не позднее 1 марта.
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