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24.09.2018

Алексея Навального вновь судят

Источник: DW

Оппозиционер Алексей Навальный в понедельник, 24 сентября, доставлен в Симоновский суд Москвы. Ранее, утром, он был задержан на выходе из спецприемника, где отбыл 30-суточный арест.

Леонид Волков: "Новая тактика"

Глава федерального штаба оппозиционного политика Леонид Волков, комментируя новое задержание Навального, заявил, что подобный шаг обусловлен намерением оформить новый административный арест за акцию 9 сентября. Он назвал происходящее "новой тактикой". Чуть позже Волков сообщил в микроблоге Twitter, что Навального привезли в ОВД "Даниловский" и оформляют на него административное дело по статье "Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека". "Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда", - заметил глава федерального штаба Алексея Навального.

"В адрес Симоновского районного суда Москвы поступил материал о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ Навального Алексея Анатольевича", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Как передает корреспондент DW из Москвы, в начале заседания Навальный пожаловался на то, что у него отсутствует защита, и ему было выделено полчаса на вызов адвоката.

Без адвокатов и свидетелей

По словам Навального, в протоколе задержания написано, что через в августе он через интернет призывал к участию в митинге, и это якобы привело к последствиям. "Из-за меня бросали в патрульную машину подручные предметы и причинили вред здоровью двум сотрудникам правоохранительных органов", - сказал Навальный. По мнению Навального, "они, сто процентов, сделают уголовку". "Очевидно, они все делают с такой скоростью, чтобы возбудить уголовное дело", - заявил он журналистам во время перерыва.

После перерыва Навальный обратился к судье с ходатайством о переносе заседания на 26 сентября, поскольку его адвокаты Кобзев и Михайлова не могут прибыть. "Вы очень хотите домой и я хочу домой, хотя бы на денек, - сказал Навальный. - В среду или во вторник точно также проведем, точно также влепите мне 20 суток". Судья  после этого вновь покинула зал заседаний и, вернувшись, отклонила ходатайство Навального о переносе заседания. Следующее ходатайство - о допросе свидетелей - также было отклонено. После чего судья начала зачитывать материалы дела. 

Алексей Навальный письменно заявил об отводе судьи, однако и это ходатайство также было отклонено.

30 суток за 31 января

Немногим менее месяца назад, 27 августа, Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста по административному делу от 31 января этого года, связанному с акцией "Забастовка избирателей".

Несмотря на задержание оппозиционера, сторонники Навального 9 сентября организовали в 83 городах России акции протеста против пенсионной реформы. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы c властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.

 
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