Alibaba за сутки продала в Китае товаров на $25 млрд

Источник: Корреспондент.net

Компания Alibaba за сутки крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае продала товаров на рекордные 168,2 миллиарда юаней (около 25,3 миллиарда долларов). Это на 39% больше показателей прошлого года, свидетельствуют официальные данные компании.

Компания в этом году побила все рекорды предыдущих восьми лет, к примеру, общий объем продаж компании Alibaba по итогам фестиваля 2016 года составил 120,7 миллиарда юаней ($17,8 миллиарда долларов), этой суммы в 2017 году удалось достичь за первые 13 часов после старта распродажи. Большинство покупок - 90% - осуществляется с мобильных устройств.

Как свидетельствуют данные Alibaba, во время пика число совершаемых в секунду транзакций достигало 325 тысяч. Первая посылка была доставлена клиенту уже через 12 минут 18 секунд после начала фестиваля. За четыре часа до окончания распродажи глава Cainiao (логистической службы Alibaba) Вань Линь сообщил, что число уже оформленных заказов на доставку превысило 700 миллионов. Для сравнения, в прошлом году по итогам всей 24-часовой онлайн-распродажи было доставлено около 657 миллионов посылок.

День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября.