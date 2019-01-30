Альтернативы минским соглашениям нет - Сайдик
Источник: Корреспондент.net
Спецпредседателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания Контактной группы по Донбассу в Минске в среду, 30 января, заявил о безальтернативности минских соглашений.
"Опираясь на свой более чем трехлетний опыт работы, хочу подчеркнуть мою полную приверженность минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины", - сказал он.
Он отметил, что задача всех участников минского процесса состоит в том, чтобы сделать все необходимое для полной имплементации минских соглашений.
По словам Сайдика, в прошлом году удалось существенно сократить число жертв среди гражданского населения на Донбассе.
"Согласно предварительным данным СММ ОБСЕ, с начала этого года до позавчерашнего дня не было зарегистрировано ни одного убитого среди гражданского населения. Это явное доказательство того, что наша работа в Минске приносит результат", - отметил представитель ОБСЕ.
Вместе с тем Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта.
Стоит отметить, что на переговорах в Минске сегодня снова поднимался вопрос обмена пленными, ни никаких конкретных результатов достигнуто не было.