Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировки

Источник: Корреспондент.net

Компания Amazon сообщила о введении новых правил защиты доменов сервиса Amazon CloudFront, которые предусматривают запрет на использование сетей компании для доменного фронтирования. Эта функция применяется в том числе для обхода блокировки, говорится в сообщении на официальном блоге концерна.

Новые правила в Amazon объяснили борьбой с мошенниками.

"Вредоносные программы могут использовать никак не связанные домены для обхода блокировки, выставляемых на уровне TLS/SSL (протоколы, обеспечивающие защищенную передачу данных)", - говорится в сообщении компании.

Клиент может подключиться к серверу, который поддерживает протоколы TLS/SSL под определенным именем, а затем сделать HTTPS запрос под совершенно другим именем.

"Например, соединение по TLS может подключиться к "www.example.com", а затем выдать запрос на "www.example.org". Ни один из клиентов не хотел бы узнать, что кто-то маскируется под его домен", - пояснили в Amazon.

Предполагается, что теперь компания позволит использовать фронтирование только тем пользователям, которые обладают адресами, защищенными единственным сертификатом безопасности.