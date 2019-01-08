Американцы создали аэротакси с шестью пропеллерами

Эта компания, которая является партнером Uber, ранее уже демонстрировала свои наработки в области дронов-такси.

Аппарат Nexus имеет шесть пропеллеров, расположенных симметрично по обеим сторонам. В основу положена гибридная силовая установка - это генератор, приводящий в движение электромоторы. Питание он получает от аккумуляторов и газовой турбины.

Создатели пока не сообщили ни технические характеристики, ни ориентировочную стоимость. По планам, серийная версия Nexus должна быть готова к середине 2020-х годов.