Американец погиб из-за взрыва электронной сигареты

Источник: Корреспондент.net

В городе Форт-Уэрт, штат Техас, США, от взрыва электронной сигареты умер парень.

Американец в возрасте 24 лет приобрел новую электронную сигарету. Он сидел в машине, когда захотел впервые воспользоваться устройством. Оно взорвалось прямо возле его лица.

Парня доставили в больницу, где он умер из-за "проникающего ранения". Также юноша пережил инсульт, находясь в машине.

Свидетелем трагического инцидента стала бабушка парня. Она утверждает, что он не курил и страдал от астмы. А электронную сигарету купил потому, что ему посоветовали специальный вид этого устройства, способное устранить симптомы болезни.