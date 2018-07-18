Американский отставной генерал: Трамп должен был противостоять Путину

Источник: DW

Фредерик Бенджамин (Бен) Ходжес до 2017 года занимал пост командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе. В период службы в ВС США ныне отставной генерал-лейтенант Ходжес участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. После ухода в отставку работает в американском Центре анализа европейской политики (CEPA).

В интервью бывший высокопоставленный американский военный проанализировал итоги встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, дал оценку претензиям Трампа к союзникам по НАТО и рассказал, какой стиль поведения по отношению к России должен выбрать Запад.

Deutsche Welle: По мнению многих наблюдателей, встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным была катастрофой и несет в себе угрозу многосторонним альянсам, таким как НАТО. Вы согласны с этим?

Фредерик Бенджамин Ходжес: Я крайне неохотно называю катастрофой какое-либо событие, случившееся только что. Необходимо время, чтобы расставить все по местам. При этом все сообщения, которые я до сих пор прочитал, означают одно: встречей недовольны все, кроме россиян. Впрочем, к ее положительным итогам относится то, что по крайней мере не было сделано заявлений, означающих, что Россия может поступать с Грузией или Украиной так, как ей заблагорассудится. Таким образом, ничто не указывает на то, что встреча проходила так, как в 18 веке, когда государства торговали друг с другом территориями. И на том спасибо.

- Трамп начал свое европейское турне с резкой критики союзников по НАТО и завершил его, не произнеся ни слова критики в адрес Путина. Как стоит к этому относиться?

- Прежде всего, я бы хотел сказать следующее: НАТО, наш крупнейший союз, не идеален, но он по-прежнему самый успешный альянс в мировой истории. Мы пережили вместе тяжелые времена, благодаря, в том числе, и наличию у нас общих ценностей и интересов.

При этом никто никогда не говорил, что ответственность за НАТО несут США и что они руководят альянсом. Впервые в моей жизни американский президент подверг сомнению этот постулат - и это вызывает у меня глубочайшее беспокойство. Неприкрытое неуважение и враждебность по отношению к нашим самым важным союзникам - это что-то новое, и это беспокоит всех военных, с которыми я знаком.

- Многие консервативные политики в Германии считают, что Трамп прав, требуя от Германии повысить ее вклад в НАТО.

- Действительно, следует признать, что Трамп дал новый импульс дебатам о финансировании НАТО. Но то, как он это требует, мне не нравится.

- То есть, проблема только в грубом тоне Трампа?

- Я не думаю, что речь идет о его стиле, - это преуменьшило бы ущерб, нанесенный Трампом НАТО. Речь идет о неуважении к союзникам. Германия делает очень много и для Североатлантического альянса, и для США, и это выходит за рамки соглашения НАТО о выделении союзниками на оборону двух процентов от их ВВП. И мне не нравится, что это единственная мерка, с которой подходят к союзникам по альянсу. Дискуссия о справедливом распределении нагрузки в НАТО должна быть более содержательной.

- В Германии с недоверием воспринимают риторику времен холодной войны, которая присуща НАТО. Немцы не хотят конфликта с Россией. Не преувеличена ли исходящая от Москвы угроза?

- Нет, абсолютно нет. На протяжении 400 лет Россия использовала все силы для достижения своих целей. Свои экономические возможности, дипломатические средства и, разумеется, военную мощь. Нужно быть реалистами: Россия уважает лишь силу. Россия вторглась на территорию Украины, Россия вторглась на территорию Грузии, Россия угрожает странам Балтии и называет такие страны как Румыния, Дания или Швеция "ядерными целями". Это реальная угроза.

Да, сейчас по ту сторону границы не стоят рядами российские танки с включенными двигателями, которые в любую минуту готовы начать вторжение. Я этого не жду. Но они в состоянии это сделать. К этому стоит добавить возможности России в области кибертехнологий и дезинформации. И, разумеется, исходящую от нее ядерную угрозу.

Кроме того, мы долгое время разоружали все страны, в том числе США, исходя из того, что Россия может стать нашим партнером. Последний американский танк покинул пределы Германии пять лет назад. Бундесвер почти полностью разоружен. А теперь, когда Россия снова ведет себя настолько агрессивно, все мы должны как можно быстрее восстановить утраченные способности, необходимые для политики сдерживания.

- Вызвала ли встреча Трампа с Путиным на этом фоне особую обеспокоенность?

- Совсем неплохо, что они встретились. Чем напряженнее ситуация, тем чаще задействованные в ней стороны должны встречаться и общаться друг с другом, как говорится, лицом к лицу. Просто чтобы не было недоразумений. Единственная проблема заключается в том, что на самом деле лишь немногие верят в то, что говорит американский президент.

Желание провести встречу лишь ради самой встречи не поможет, особенно если не иметь ни малейшего понятия о целях ее проведения и не оказывать давления на Россию. Позвольте мне повторить еще раз: россияне уважают только силу, а в настоящее время наш альянс выглядит не особенно сильным. И президент США тоже выглядит не особенно сильным.