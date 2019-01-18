Американскую юридическую фирму оштрафовали на $4,6 млн за дискредитацию Тимошенко

Источник: Українські новини

Ведущая международная юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP заплатит в бюджет США 4,6 млн долларов.

Об этом говорится в специальном сообщении Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, сообщает интернет-издание "РБК-Украина".

Фирму Skadden обвиняют в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), когда она готовила и распространяла в СМИ отчет о деле Юлии Тимошенко в рамках сотрудничества с тогдашним Президентом Украины Виктором Януковичем. Кроме того, Skadden занизили стоимость контракта: официально украинское Министерство юстиции заплатил за подготовку доклада лишь 12 тыс. долларов, тогда как неофициально для юрфирмы было переведено 4,6 млн долларов через офшор.

Эти деньги юридическая фирма теперь выплатит США в качестве мирного урегулирования дела.

Доклад Skadden был разработан по заказу Министерства юстиции Украины в 2012 году и был использована для обоснования ареста и тюремного заключения Юлии Тимошенко.

В 2018 году, в ходе расследования дела политтехнолога Пола Манафорта, американский суд установил, что этот юридический отчет были сфальсифицированы. Юрист компании Skadden Алекс ван дер Звааном был арестован, а главный офис компании признал, что доклад был "противоречивой" и писался адвокатами "по приказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".