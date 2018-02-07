Андреа Налес станет первой женщиной-главой немецких социал-демократов

Источник: DW

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Андреа Налес (Andrea Nahles) возглавит партию немецких социал-демократов, сменив на этом посту Мартина Шульца (Martin Schulz). Сам Шульц собирается уйти в отставку 2 марта, после завершения голосования членов СДПГ о "большой коалиции". Об этом Шульц заявил в среду, 7 февраля, на заседании правления партии.

Андреа Налес станет первой женщиной во главе социал-демократов за почти 155-летнюю историю партии. При этом она по-прежнему будет возглавлять фракцию СДПГ в бундестаге. Мартин Шульц, в свою очередь, собирается занять должность министра иностранных дел ФРГ.

Андреа Налес - член СДПГ с 1988 года, с 2009 по 2013 год занимала пост генерального секретаря партии, в 2013 - 2017 года возглавляла министерство по труду и социальным вопросам Германии.

Мартин Шульц в середине 2000-х возглавил социал-демократическую фракцию в Европарламенте, в 2012 году стал председателем Европарламента, а в 2014 году был кандидатом от социал-демократов на пост главы Еврокомиссии. В 2017 году Шульц вернулся во внутригерманскую политику: его избрали председателем СДПГ, и изначально Шульц считался главным соперником Ангелы Меркель (Angela Merkel) в борьбе за пост канцлера ФРГ. Однако на выборах в бундестаг социал-демократы провалились, набрав рекордно низкое число голосов - всего 20,5%.