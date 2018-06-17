Анджелина Джоли посетила город Мосул в Ираке

Источник: Корреспондент.net

Известная американская актриса Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН побывала в иракском городе Мосул – втором после сирийской Ракки оплоте Исламского государства на Ближнем Востоке.

"Это самое чудовищное разрушение, которое я видела за годы работы в УВКБ. Люди потеряли здесь все", – приводит ее слова сайт организации.

Актриса встретилась с жителями города, которые вернулись в свои дома после того, как в июле прошлого года правительственным войскам удалось отбить Мосул у террористов.Джоли прошла пешком по разбомбленным улицам старого города. Эта часть Мосула была практически полностью разрушена во время боев иракской армии и войск коалиции под командованием США против боевиков ИГИЛ.

УВКБ помогает горожанам восстанавливать разрушенные дома, а также оказывает всевозможные виды гуманитарной и юридической помощи.

Отмечается, что это пятая Джоли поездка в Ирак за 17 лет ее сотрудничества с УВКБ.