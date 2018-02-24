Анкету о приеме на работу основателя Apple Стива Джобса выставят на аукционе в США

Источник: Українські новини

В США решили выставить на продажу на аукционе анкету 1975 года о приеме на работу основателя Apple Стива Джобса.

Об этом сообщает BBC.

Это – анкета, которую Джобс заполнял за три года до основания Apple. Продать ее планируют за $50 000.

В этом документе Джобс допустил ряд орфографических ошибок. В частности, он написал, что является "техником электроники или инженером-конструктором" и владеет компьютером.

На вопрос, имеет ли он доступ к автомобилю он ответил "возможно, но вообще-то нет". Он также указал, что у него нет телефона.

Он написал свое имя как "Стивен Джобс", а вместо адреса указал "Смотрите колледж". Также указано, что он посещал школу в Портленде, штат Орегон.

Неизвестно, для чего Джобс заполнял эту анкету и получил ли он работу.