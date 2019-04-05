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05.04.2019

Аннексия Крыма возродила НАТО. 70 лет альянсу

Источник: Корреспондент.net

На следующий день после того, как НАТО отметила 70-летии, в Черном море начались масштабные военные учения сил альянса с Украиной. Накануне членами военного блока был согласован пакет мер, который предполагает поддержку Украины и Грузии в ответ на действия России в Черноморском регионе.  

История НАТО

4 апреля 1949 года 12 стран Северной Америки и Западной Европы подписали в Вашингтоне Североатлантический договор, который дал начало блоку НАТО. Альянс создавался для защиты Европы от советского влияния, а также для обеспечения коллективной безопасности и сдерживания любой потенциальной агрессии в отношении его членов.

Ядро североатлантического договора составляет Пятая статья, согласно которой нападение на члена альянса влечет за собой военную реакцию всего блока. 

С избранием президентом США Дональда Трампа в истории НАТО наступил сложный период. Еще в качестве кандидата Трамп говорил о том, что НАТО - устаревшая структура, что он не понимает, почему Америка должна защищать государства, где у нее нет никаких интересов, а главное - почему она должна оплачивать львиную долю расходов НАТО. 

На этом ведущие страны Евросюза начали задумываются о создании собственной европейской армии. Канцлер Германии Ангела Меркель публично поддержала эту идею, выдвинутую президентом Франции Эммануэлем Макроном, который считает, что армия ЕС должна защитить Европу от США. Подробно в материале Превосходство США ослабло: чем вооружится армия ЕС.

 

Что сейчас происходит в Черном море

В Керченском проливе ФСБ России 25 ноября 2018 года захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу с применением огня на поражение. При задержании были ранены шестеро военнослужащих Украины, а также повреждены морские суда.

Москва обвинили украинцев в нарушении "госграницы России" и опасных маневрах. Российские власти настаиваются, что украинская сторона пошла на сознательную провокацию.

24 члена экипажей кораблей арестованы до апреля, они находятся в Керчи. Украина и ООН признали их военнопленными. Евросоюз в ответ ввел санкции против России, а НАТО пообещало военный ответ.

4 апреля страны-члены НАТО согласовали пакет мер в Черном море, призванный усились Украину и Грузию в ответ на "поведение" России.

"Мы согласовали пакет мер, который улучшит нашу осведомленность о ситуации, увеличит поддержку Украине и Грузии в таких областях, как обучение морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Речь идет об увеличении присутствия кораблей альянса в Черном море, посещении ими портов в Украине и Грузии, более интенсивными тренингами украинских и грузинских морских пограничников, а также совместных учениях и усиленном обмене информацией.  Альянс также намерен увеличить число воздушных разведок в регионе. 

По словам генсека НАТО, на встрече обсуждались дальнейшие действия членов альянса, с помощью которых может быть повышена безопасность в Черноморском регионе.

"Россия применила силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивать военную мощь по всему региону. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, захваченные в прошлом году в Азовском море", - добавил Столтенберг.

В России заявляют, что усиление активности НАТО в Черном море не укрепит безопасность в регионе и сопряжено с дополнительными рисками.

Так, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил: "Любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения... Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем".

В Кремле добавили, что не понимают, что НАТО подразумевает под неприемлемым поведением России.

В Москве также считают, что усиление НАТО в Черном море "подталкивает Украину к новым провокациям".

С 5 по 13 апреля страны НАТО и Украина проводят совместные учения Морской щит 19 в Черном море.

"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - сообщает пресс-служба альянса.

Россия ответила на учения НАТО ракетными стрельбами. Корабли Черноморского флота РФ наносили удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль противокорабельными ракетами Москит.

Цели представляли собой два щита-мишени, которые имитировали отряд кораблей условного противника. Также в учениях приняли участие катера Ивановец и Р-60.

 

Что пишут СМИ о 70-летии альянса

Ренесанс НАТО после аннексии Крыма

Neue Zuercher Zeitung, Швейцария

В 2014 году после аннексии Крыма наблюдатели говорят о "ренессансе НАТО", потому что вместе с коллективной обороной в Европе и сдерживанием России в центре внимания снова оказывается главная задача альянса со времен холодной войны.

Осенью того года на саммите в Уэльсе после многолетних сокращений бюджета принимается решение о постепенном повышении национальных расходов на оборону и создании так называемого "острия копья" - специальных групп быстрого реагирования, которые в течение 48 часов могут быть переброшены на восточную границу.

Спустя два года союзники создают "передовое присутствие" - по одному многонациональному батальону в Польше и балтийских странах. Чтобы поддержать южные страны-члены альянса, НАТО занимается стабилизацией Северной Африки, а союзники принимают участие в коалиции против "Исламского государства".

Но для Трампа приоритет имеет соперничество с Китаем. Но отмена Договора о ракетах средней и малой дальности вновь оживляет страхи перед спиралью гонки вооружений и внутренними испытаниями. 

Европа сомневается в Америке

Financial Times, Британия

С тех пор, как президентом стал Трамп, Европа все больше переживает за будущее давнего союза с США. Меркель в прошлом году признала, что трансатлантические отношения испытывают "большое давление".

"Трансатлантические отношения меняются, этот процесс начался задолго до Трампа и продолжится после его ухода. Мнение, что от союзников США ни тепло, ни холодно, - его личное. Но мышление следующего поколения американских лидеров характеризуется бóльшим интересом к Азии и общей нерасположенностью к военному участию из-за печального опыта прошлых войн", - считает София Беш, научный сотрудник Центра европейских реформ.

Один из признаков разрыва между Вашингтоном и европейскими столицами, наметившегося при Трампе, - это отсутствие на праздновании 70-летнего юбилея лидеров стран-членов НАТО. 

По мнению аналитиков, главный риск для альянса заключается не в разрыве, хоть им и грозит Трамп, а в медленном упадке из-за неуверенности в том, что США по-прежнему верны общему делу.

"НАТО хороша лишь в том случае, если вы уверены, что президент США встанет горой на защиту европейских стран. Если поручиться за это вы не можете, считайте, что никакой НАТО нет вовсе", - говорит Филипп Гордон, чиновник высокого ранга из администрации Обамы.

Как отмечает Клаудия Майор, научный сотрудник Немецкого института международной политики и безопасности, нынешние трения в НАТО уже вошли в привычку в силу их "структурного характера: "Трамп, конечно, рубит без обиняков, однако многие из этих проблем назрели уже давно".

Новые вызовы НАТО

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия

В кругах НАТО опасаются, что дефицит средств может значительно снизить боеспособность альянса по отношению к России.

Не говоря уже о преодолении других накопившихся проблем. Ибо угроза со стороны России рассматривается некоторыми в Брюсселе скорее как среднесрочный, а не долгосрочный вызов ввиду экономического и демографического развития.

Это относится также и к флирту Анкары с Москвой и планов приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем. Подробно в материале Не дала F-35: как Америка наказала Турцию за С-400.

Открытым остается и вопрос о том, как реагировать на геополитические планы Китая и на растущий национализм во многих странах-членах альянса, а также на миграционные проблемы в Африке и на Ближнем Востоке, которые из-за изменения климата в ближайшие десятилетия могут достигнуть такого размера, по сравнению с которым миграционный кризис 2015 года покажется не такой уж нерешаемой задачей.

О других опасностях, таких как прекращение использования антибиотиков против тяжелых заболеваний и связанным с этим сокращением продолжительности жизни и откатом в доиндустриальную эпоху, вообще никто не задумывался.

 

Строптивая Франция и Германия в тени

Le Monde, Франция

НАТО мертва, да здравствует Европа! Такова позиция Франции. В рамках НАТО Париж всегда был строптивцем: в 1966 году генерал де Голль, лидер ядерной державы, пошатнул альянс выходом Франции из объединенного военного командования организации. Эта страна вернулась в НАТО в 2009 году.

Париж быстрее союзников начал предпринимать действия на фоне изменений в американской внешней политике под влиянием односторонних подходов администрации Трампа. Французские гвласти заявляют, что американское требование увеличить оборонные бюджеты европейских стран мотивировано коммерческими соображениями.

Политика страуса.Такова позиция Берлина. Сложно как-то иначе охарактеризовать уход в тень вопросов обороны и безопасности на немецкой политической сцене. Хотя на фоне американского давления и новой агрессивной внешней политики России члены НАТО обязались в 2014 году выделять на оборону два процента бюджета. 

Стратегия одинокого всадника. Таков польский путь. Польша, зажатая между угрожающей Россией и колеблющейся Германией, будучи членом НАТО на протяжении 20 лет, буквально молится на США и делает ставку на двусторонние связи. 

 

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