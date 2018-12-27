Аномальная собака без носа стала интернет-звездой

Источник: Корреспондент.net

Лишенная носа собака по кличке Сниффлс стала новым любимцем Сети. Животное уже в пожилом возрасте, и в настоящее время находится в приюте, работники которого надеются найти для него новых хозяев.

Работники приюта отмечают, что собака, из-за отсутствия носа, а также деформации передних зубов, бывает фыркает.

Одна из сотрудниц, Бытие Диас, отмечает хороший, добрый нрав собаки в сочетании с дружелюбием.

"Этим утром, когда я проснулась, пес сидел на моей кровати и смотрел на меня. Потом он подбежал, покрутился и принялся облизывать мое лицо", - отметила она.

Другие сотрудники называют Сниффлса "драгоценным пожилым парнем" с хорошим здоровьем.

"Все в приюте влюбились в этого пса. Он здоров, только выглядит немного смешно", - отмечают сотрудники.