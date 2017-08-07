Аномальная жара в Европе убила 10 человек

Источник: КорреспонденТ.net

Антициклон Люцифер, который принес на континент аномальную жару, стал причиной смерти по меньшей мере десять человек.

Только в Италии из-за солнечного или теплового ударов погибли как минимум три человека, сообщает The Times.

Также в минувший уикэнд на юге Европы была зафиксирована самая высокая температура с 2003 года. Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов по Цельсию.

Жару в Европу принес антициклон из Африки, который уже успели окрестить как Люцифер.