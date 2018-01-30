Антикоррупционная чистка вернула в бюджет Саудовской Аравии больше 100 млрд долларов

Источник: Українські новини

В Саудовской Аравии утверждают, что за счет "антикоррупционной чистки" казна страны пополнилась более чем на 100 миллиардов долларов.

Генпрокурор страны шейх Сауд аль-Моджеб сообщил, что власти Саудовской Аравии взыскали более 400 млрд риалов ($107 млрд) с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Также были заключены в тюрьму 56 высокопоставленных членов королевской семьи и бизнесменов, которые отказались отдать свое богатство в обмен на свободу.

На этой ноте расследование было завершено.

Началось все в прошлом году, когда в Саудовской Аравии появился Комитет по борьбе с коррупцией, который в начале ноября отдал приказ о задержании многих крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также о смещении со своих постов руководителей национальной гвардии и военно-морского флота. Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств. На время следствия их содержали под стражей в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

Один из наиболее известных фигурантов расследования - инвестор аль-Валид бен Талал - был отпущен в субботу. По данным The Wall Street Journal, условием его освобождения стала выплата $6 млрд, это максимальная сумма среди всех арестованных. Официальных подтверждений этой информации нет, прокуратура не дает разбивки по отдельным лицам.