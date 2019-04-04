Апелляционный суд отклонил дело Зайцевой и Дронова

Источник: Корреспондент.net

В Харьковском апелляционном суде вернули дело о смертельном ДТП, виновниками которого стали Елена Зайцева и Геннадий Дронов в Киевский райсуд Харькова. Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко, передает Укринформ.

По ее словам, существуют обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства.

"Судья Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов постановил определение о возвращении материалов уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в Киевский районный суд города Харькова для выполнения требований закона в части обеспечения права участников на ознакомление с материалами дела. В частности, чтобы с ними в полном объеме могла ознакомиться обвиняемая Елена Зайцева", - отметила Бондаренко.

По ее словам, при проверке апелляционных жалоб установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства.

"Например, обвиняемой Еленой Зайцевой после оглашения приговора районным судом было подано заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено судом апелляционной инстанции, в материалах дела имеются сведения о ее частичном ознакомлении только с первым томом, в то время, как дело состоит из тринадцати томов", - пояснила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд.