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04.08.2017

Апелляционный суд отменил арест акций Укртелекома

Источник: КорреспонденТ.net

Апелляционный суд Киева отменил арест акций телекоммуникационного оператора компании Укртелеком.

Согласно ему, представитель собственника имущества компании ЕСУ подал апелляцию на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 11 апреля, которым был наложен арест на 92,7906% акций Укртелекома.

В обоснование своих требований апеллянт ссылается на отсутствие оснований для применения данной меры обеспечения уголовного производства в отношении ООО ЕСУ, поскольку должностным лицам указанного общества не сообщено о подозрении.

 

Кроме того, по мнению представителя, ходатайство об аресте имущества подано лицом, не имеющим соответствующих процессуальных полномочий.

В частности, апеллянт ссылается на положения ст. 64-2 Уголовного процессуального кодекса в соответствии с которой с ходатайством о наложении ареста на имущество третьего лица может обратиться только прокурор.

Однако, ходатайство об аресте имущества ООО ЕСУ подал следователь, а не прокурор.

Также, представитель ЕСУ указал, что рассмотрение ходатайства об аресте акций состоялось без уведомления владельца имущества или его представителей.

Коллегия судей Апелляционного суда решила, что орган досудебного расследования не имел достаточных оснований инициировать арест имущества Укртелекома, так как ни одному лицу в рамках указанного уголовного производства не сообщено о подозрении.

Таким образом, суд в полной мере удовлетворил жалобу ЕСУ и отменил арест акций Укртелекома. Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, что владельцем 93% акций Укртелекома является компания СКМ, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову. В 2011 году Укртелеком основал предприятие Тримоб для предоставления услуг мобильной связи.

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