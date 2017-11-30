Апелляционный суд решил арестовать директора сгоревшего лагеря "Виктория"

Источник: Українські новини

Апелляционный суд Одесской области отменил решение Приморского районного суда Одессы об аресте с альтернативой внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" и постановил взять его под стражу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области, передают Українські Новини.

"В четверг, 30 ноября, апелляционный суд области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря "Виктория" без возможности внесения залога", - сказано в нем.

Арест директора лагеря "Виктория" продлен на 2 месяца до 14 января 2018 года.