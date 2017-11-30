30.11.2017
Апелляционный суд решил арестовать директора сгоревшего лагеря "Виктория"
Источник: Українські новини
Апелляционный суд Одесской области отменил решение Приморского районного суда Одессы об аресте с альтернативой внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" и постановил взять его под стражу.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области, передают Українські Новини.
"В четверг, 30 ноября, апелляционный суд области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря "Виктория" без возможности внесения залога", - сказано в нем.
Арест директора лагеря "Виктория" продлен на 2 месяца до 14 января 2018 года.
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