Apple дополнит камеру iPhone 3D-сенсором - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Компания Apple планирует в 2019 году оснастить iPhone системой 3D-сканирования, которая бы помогла улучшить эффективность получения данных, а также работу гаджета с дополнительной реальностью, передает Bloomberg.

Издание сообщает, что в сенсоре будет применен лазерный дальномер, который поможет создавать объемные карты объектов.

Известно, что сдвоенные камеры современных iPhone способны выполнять определение глубины, однако с новыми датчиками это можно будет сделать с повышенной точностью.

При этом система TrueDepth для фронтальной камеры останется без изменений. А задний фотомодуль получит сходные возможности.

В настоящее время Apple начала переговоры с возможными поставщиками компонентов для смартфонов.