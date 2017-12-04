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01.01.1970

Аренда земли

Источник: Управление государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Донецькой области

Земля всегда была и является одним из самых драгоценных ресурсов в Украине и важным активом для бизнеса. При этом особый интерес у предпринимателей вызывает возможность использования и владения землями сельскохозяйственного назначения. Сейчас в Украине действует мораторий на продажу таких земель, поэтому наиболее распространенной формой землепользования в Украине аренда.

Почти каждый житель сельской местности является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения и отдает ее в аренду. Больше владельцев земельных наделов подписывают шаблонные договоры, согласуясь с арендаторами, как правило, только стоимость аренды и форму ее оплаты, игнорируя другие условия договора, которые предусматривали бы действенные инструменты заставить арендатора выполнять свои обязанности.

Стоит отметить, что специальным законодательным актом в сфере арендных отношений, предметом которых выступает земельный участок является Закон Украины «Об аренде земли».

Первым шагом, необходимым для оформления отношений между фермером и владельцем земельного участка является заключение договора его аренды.

При этом, чтобы передать землю в аренду арендодатель должен иметь документ, подтверждающий, что он является ее владельцем.

Кроме указанного, важно правильно заключить договор аренды земли. Договор заключается между собственником земли и арендатором в письменной форме. По желанию одной из сторон он может быть удостоверен нотариально.

Следует отметить, что договор аренды земли должен соответствовать действующему законодательству Украины, включать в себя соответствующие существенные условия и положения, которые обеспечат права, интересы сторон и выполнение ими обязательств.

Такими существенными условиями договора аренды являются:

- информация о земельном участке, передаваемого в аренду (то есть кадастровый номер этого земельного участка, место ее расположения и размер)

- срок действия договора аренды; следует отметить, что он не может превышать 50 лет. Вместе с тем при передаче в аренду, в частности, земельных участков сельскохозяйственного назначения не может быть меньше 7 лет, а если для таких целей передаются земельные участки мелиорированных земель - не менее 10 лет.

- еще одним существенным условием договора аренды земли является арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения, просмотра а также ответственности за ее неуплату. Украинские законы позволяют сторонам, заключающим договор аренды земли, самим определять размер арендной платы, частоту ее выплат и порядок повышения. При этом базой для расчета арендной платы является нормативная денежная оценка земли.

Важно помнить, если договор не содержит хотя бы одну из вышеуказанных существенных условий, он считается незаключенным.

По соглашению сторон в договоре аренды земли могут отмечаться другие условия.

В то же время договор аренды может предусматривать предоставление в аренду нескольких земельных участков, находящихся в собственности одного арендодателя.

Достаточно удобным для оформления взаимоотношений сторон является использование типового договора аренды земли, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2004 года № 220. Тем не менее, он имеет характер определенного шаблона и особенности отношений арендатора и арендодателя сторонам следует определять в договоре самостоятельно.

Условия договора аренды земли можно изменить. Однако, изменение условий осуществляется по взаимному согласию сторон, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.

Договор аренды земли может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной из сторон по решению суда. Расторжение договора аренды земли в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, когда такая возможность прописана в самом договоре.

            Обращаем внимание, что стороны договорившись по всем существенным условиям договора аренды земли, составляют и подписывают соответствующий письменный документ. Но подписание договора не означает, что арендатор может уже пользоваться земельным участком, соответствующее право у него возникает с момента его государственной регистрации в Государственном реестре прав. Именно тогда, а не с момента подписания сторонами акта приема-передачи земельный участок передается арендатору.

 

 

 

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