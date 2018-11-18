Арестован контрабандист, сбивший пограничника

Источник: Корреспондент.net

Ужгородский горрайонный суд 18 ноября арестовал подозреваемого в наезде на пограничника Вадима Березенского. Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, 34-летний мужчина арестован на 60 дней без права внесения залога.

По данным Госпогранслужбы, контрабандист сбил пограничника Мукачевского отряда на границе с Румынией 15 ноября. Наезд был совершен в тот момент, когда задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в участии в схеме незаконной перевозки сигарет, отмечали в ГПСУ.