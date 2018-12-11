Арестованное российское судно "Норд" повторно выставили на продажу за 1,47 млн гривен

Источник: Українські новини

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) снизило цену на арестованное российское судно "Норд" на 10% до 1,47 млн гривен и повторно выставило его на продажу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, передают Українські Новини.

"Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, повторно выставило на государственном онлайн-аукционе OpenMarket ("СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд" со снижением цены на 10%", - сказано в нем.

Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область, Россия).

Длина корабля - 23,6 м, ширина - 6,5 м, мощность главного двигателя - 165 кВт, чистая вместимость - 32 тонн.

Дата проведения торгов - 26 декабря.

Стартовая цена - 1 468 473 гривен.

Гарантийный взнос для участия (возвращается в случае проигрыша) - 101 636 гривен.