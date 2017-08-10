Арестовано имущество танцующего миллионера из Instagram

Источник: КорреспонденТ.net

Принадлежащие Вакки виллы, яхты и акции попали под арест. Миллионер-итальянец, взявший кредит в 10,5 млн евро в банке Banco BPM, не вернул деньги.

Corriere della Sera отмечает, что Вакки только официально считается предпринимателем, однако на деле бизнесом не занимается и уделяет много времени продвижению в соцсетях. Так, на его страницу в Instagram подписаны почти 11 млн человек.

Богатым он стал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарственных препаратов, чая и кофе. При этом сам Вакки не выполняет никаких реальных функций по управлению принадлежащей его родственникам компании IMA.

Мужчина ведет роскошный образ жизни, снимаясь в дорогих костюмах в частных самолетах, на виллах и яхтах.