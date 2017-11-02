02.11.2017
Арестованы восемь членов правительства Каталонии
Источник: КорреспонденТ.net
Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, передает La Vanguardia.
Среди арестованых также вице-президент Каталонии Уриол Жункерас. Чиновников обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
Главу департамента предпринимательства Санти Вилу, который уволился перед объявлением независимости Каталонии, суд согласился отпустить под залог в 50 тысяч евро.
Бывший президент Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства Каталонии в суд не явились. Они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании попросила суд объявить их в международный розыск.
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