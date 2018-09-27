Археологи заявили о сенсационной находке возле Софии Киевской

Источник: Корреспондент.net

Возле заповедника София Киевская археологи нашли подвесную свинцовую печать для скрепления документов, вероятно, эпохи Ярослава Мудрого и бронзовую булавку Х века, а также торговую пломбу XV-XVI вв. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщил старший научный сотрудник Национального заповедника София Киевская Владимир Савицкий, сообщает Укринформ.

Ученый рассказал, что раскопки возле заповедника ведутся уже три месяца. Речь идет о пропасти глубиной четыре метра и диаметром примерно три метра, которая образовалось на территории Софии Киевской в апреле этого года.

"Из архивных данных мы знаем, что там был расположен монастырский погреб примерно 17 века... В 2000-х годах это место было засыпано песком и, собственно, мы выбираем этот песок и исследуем культурные слои вокруг этой пропасти. Эти находки - из этих культурных наслоений, начиная с 10 века. Есть находки разных периодов, древнейшая и, возможно, самая интересная - бронзовая булавка", - отметил Савицкий.

Относительно подвесной печати, по словам ученого, первым предположениям археологов была принадлежность ее князю Ярославу Мудрому из-за изображения на ее лицевой стороне небесного покровителя князя святого Георгия. Но после сравнения с другими его печатями, которые имели характерные надписи, археологи усомнились в этой версии.

"Мы пока не обнаружили точных аналогов. На другой стороне печать имеет изображение цветущего креста, а это указывает на то, что она могла принадлежать духовному лицу. Мы также знаем, что святой Георгий был покровителем Юрия Долгорукого, поэтому это может быть его печать или кого-то из его службы. Поэтому мы пока колеблемся", - сказал ученый.

Кроме того, он отметил, что среди важных находок интересной является также заготовка для изготовления таких печатей, поскольку это дает основания предположить, что подобные подвесные печати для скрепления документов могли изготавливать на территории Софии Киевской.