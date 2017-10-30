30.10.2017
Архивная песня Фредди Меркьюри стала хитом Сети
Источник: КорреспонденТ.net
На официальном YouTube-канале была обнародована песня All Dead, All Dead в исполнении Фредди Меркьюри. Композиция за три дня собрала свыше 220 тысяч просмотров.
Известно, что оригинальная версия песни вышла в 1977 году в альбоме News Of The World. Вокальную партию в ней исполнил гитарист Брайан Мэй.
В то же время в архиве также сохранилась версия в исполнении солиста группы. Она выйдет на юбилейном переиздании пластинки, релиз которой назначен на 17 ноября 2017 года.
Новости раздела
Мир
30.10.2017
Манафорта отправили под домашний арест
Сами Манафорт и Гейтс не признают себя виновными по всем пунктам обвинения.
Мир
30.10.2017
NASA сделало плейлист самых жутких звуков космоса
В плейлисте есть звуки спутников Сатурна, "хрип" Юпитера и другие "завывающие" планеты.
Мир
29.10.2017
Киберспорт стал одним из самых быстрорастущих бизнесов в мире
Объем киберспортивного рынка достиг $892 млн.
Мир
29.10.2017
ЦРУ: Гитлер пережил войну и бежал в Колумбию
Рассекреченные документы ЦРУ поставили под сомнение самоубийство Гитлера.
Мир
28.10.2017
Глава Пентагона: Любая атака КНДР будет разбита
Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею о серьезном военном ответе в случае нападения.
Мир
28.10.2017
Мадрид назначил главу правительства Каталонии
Новая руководительница будет работать до избрания нового парламента региона и назначения нового правительства.
Мир
27.10.2017
В Литве находится рекордное количество истребителей США
Совместные американо-литовские военные учения будут продолжаться до 10 ноября.
Мир
27.10.2017
Собчак выступает за проведение в Крыму независимого референдума
На президентских выборах она не намерена агитировать на полуострове
Мир
27.10.2017
Глава Европарламента назвал незаконным голосование о независимости Каталонии
Глава Европарламента назвал незаконным голосование о независимости Каталонии