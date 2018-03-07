Армия Асада заняла половину Восточной Гуты – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Правительственные войска Сирии и поддерживающие их военизированные формирования взяли под контроль больше половины территории Восточной Гуты. Об этом сообщает агентство EFE.

Под контролем военных в настоящее время находится 52% пригорода Дамаска.

Также стало известно, что сирийским войскам удалось отбить у вооруженных сторонников оппозиции населенные пункты Аш-Шари и Бейт Сава в Восточной Гуте, а также разделить повстанческие силы на две части.

В пригороде Дамаска действует несколько оппозиционных вооруженных группировок. В конце февраля их общая численность оценивалась в более 20 тысяч человек.