Армия США получила украинский 3D-радар ПВО, - СМИ

Источник: Українські новини

Управление контрактами министерства обороны США получило от украинского государственного предприятия "Прогресс" радиолокационную станцию для противовоздушной обороны.

Сообщается, что система украинского производства, вероятнее всего, будет использоваться для анализа технологий и в роли вооружения для войск OPFOR.

Отправитель данного груза – государственное предприятие Специализированная внешнеторговая фирма Прогресс.

Радиолокационная станция 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех. Станция может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем управления ПВО/ВВС.