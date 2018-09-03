03.09.2018
Армия США получила украинский 3D-радар ПВО, - СМИ
Источник: Українські новини
Управление контрактами министерства обороны США получило от украинского государственного предприятия "Прогресс" радиолокационную станцию для противовоздушной обороны.
Сообщается, что система украинского производства, вероятнее всего, будет использоваться для анализа технологий и в роли вооружения для войск OPFOR.
Отправитель данного груза – государственное предприятие Специализированная внешнеторговая фирма Прогресс.
Радиолокационная станция 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех. Станция может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем управления ПВО/ВВС.
Новости раздела
Украина
03.09.2018
Порошенко распорядился не продлевать договор о дружбе с РФ
Украина намерена в судах требовать с РФ ответа за нарушение договора о дружбе. Петр Порошенко распорядился не продлевать его действие.
Украина
03.09.2018
Янукович проиграл дело по госадвокатам
Назначение государственных адвокатов не может осложнить защиту подсудимого, постановил суд.
Украина
03.09.2018
Нацбанк выпустил новые 20 гривен
Банкнота нового образца будет введена в оборот 25 сентября. Банкноты данного номинала составляют 4,4% от общего количества в наличном обращении.
Украина
03.09.2018
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Судно ЯОД 2105 с четырмя членами экипажа задержали 28 августа. Сейчас оно содержатся на пограничной заставе Севастополь.
Украина
03.09.2018
Самолетами путешествуют не более 7% украинцев
Услугами авиакомпаний пользуется менее десятой части населения. Сегодня состоялся первый рейс Ryanair в Киев.
Украина
03.09.2018
Киев выполнил менее половины евроассоциации в 2018
По состоянию на конец зимы общий прогресс выполнения обязательств перед ЕС составлял 63%.
Украина
02.09.2018
Генпрокуратура закроет дело против Захарченко, - Луценко
Луценко заявил, что ГПУ закроет дело против Захарченко.
Украина
02.09.2018
Порошенко и Волкер обсудили усиление сотрудничества Украины и США для недопущения вмешательства РФ в выборы
Порошенко и Волкер обсудили усиление сотрудничества
Украина
02.09.2018
Киев вошел в ТОП-20 городов, которые фотографируют чаще всего в мире
Река Днепр и местами выдающаяся архитектура делают украинскую столицу исключительным местом
Украина
02.09.2018
На админгранице с Крымом искусственные очереди
Украинские пограничники зафиксировали искусственные очереди и усиление постов военными на админгранице с Крымом.
Украина
02.09.2018
Убийство ученого в Николаеве: задержан виновник
Задержанным оказался 25-летний житель Николаевского района. Подозреваемый признался в содеянном.
Украина
02.09.2018
Варфоломей может самостоятельно давать автокефалию
Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований, решили епископы на Соборе в Стамбуле.
Украина
01.09.2018
Порошенко встретился с делегацией Конгресса США
Во время встречи обсудили прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.
Украина
01.09.2018
В аэропорту Борисполь застряли 300 пассажиров
Триста пассажиров почти 12 часов ожидают своего вылета в Турцию. Они находятся в аэропорту и их никуда не выпускают.
Украина
01.09.2018
В Киеве из окна общежития выпал студент
Тело парня обнаружили утром. По информации свидетелей, он сорвался с третьего этажа общежития.
Украина
01.09.2018
Организатору "убийства" Бабченко вынесли приговор
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Борис Герман в своих показаниях фактически подтвердил, что подготовка к убийству Бабченко финансировалась из России.
Украина
01.09.2018
Балух очень плохо себя чувствует - лидер МеджлисаБалух очень плохо себя чувствует - лидер Меджлиса
В СИЗО Симферополя Балуху угрожает отправить его в карцер. Он голодает уже 167 дней.
Украина
01.09.2018
Порошенко назвал Маккейна героем Украины
Президент Украины принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном.
Украина
31.08.2018
Гривна укрепилась на межбанке перед выходными
На межбанковском валютном рынке доллар подешевел на 11 копеек. Тем не менее, с начал недели гривна потеряла 20 копеек.
Украина
31.08.2018
Черногория и Украина поддержали санкции ЕС против России
Черногория, Украина, Норвегия и Албания присоединились к решению Евросоюза о продление штрафных мер против Москвы. Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.
Украина
31.08.2018
В ДНР выбрали замену Захарченко
Дмитрий Трапезников, который теперь возглавляет ДНР, ранее был "вице-премьером ДНР". До начала боевых действий онработал менеджером по развитию фан-движения ФК Шахтер.
Украина
31.08.2018
Смерть Захарченко: в МИД ответили на обвинения РФ
В украинском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения российского МИД в смерти Захарченко.
Украина
31.08.2018
Украина вернула МВФ часть долга
Всего в течение августа Украина перечислила Международному валютному фонду $605,6 миллионов.