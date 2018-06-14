Армия Турции зашла почти на 30 км вглубь Ирака

Источник: Корреспондент.net

Турецкая армия в рамках операции против курдов вклинилась на 25-28 км вглубь территории Ирака.

"Министр сравнил базы террористов на севере Ирака с ульем, подчеркнув, что ВС Турции в силах полностью уничтожить объекты PKK в иракских районах Хакурк, Авашин-Басъян, Зап и Метина", – говорится в сообщении.

По словам Сойлу, руководство дейстий курдов долгие годы осуществляется из района горы Кандил на севере Ирака.

"Именно в районе этой горы на севере Ирака находится основной штаб PKK (Рабочей партии Курдистана – ред.). Если мы не уничтожим террористов на севере Ирака, то не сможет обеспечить полную безопасность востока и юго-востока Турции. Жители этих провинций страны чувствуют на себе постоянную угрозу террористов", – сказал глава турецкого ведомства.