Армянская апостольская церковь против предоставления томоса Украине

Источник: Корреспондент.net

Католикос всех армян Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает ТАСС.

Как сообщается, Гарегин II заявил, что армянская церковь является сторонницей каноничности, а потому не может поддерживать шаги, направленные на разделение церкви. Так он прокомментировал вопрос, поддержит ли Армения Объединительный собор в Украине.