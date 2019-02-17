Асад обвинил США в предательстве своих союзников

Источник: Корреспондент.net

Президент Сирии Башар Асад считает, что Соединенные Штаты Америки не будут защищать тех, кто на них полагается, пишет Reuters.

Такое предупреждение было адресовано курдским военизированным формированиям, которые пользуются поддержкой США и сейчас контролируют территории на севере Сирии.

"Мы обращаемся к тем группам, которые полагаются на американцев - американцы вас не защитят. Они сделают вас разменной монетой в своем кармане", - заявил Асад.