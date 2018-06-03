Асад собирается поехать в КНДР
Источник: DW
Президент Сирии Башар Асад заявил о планах посетить Северную Корею. Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщают государственные северокорейские СМИ. Соответствующее заявление Асад сделал 30 мая в Дамаске во время вручения ему верительной грамоты от посла КНДР.
Между тем Ким Чен Ын должен 12 июня встретиться с президентом США Дональдом Трампом, который более чем критически относится к Асаду. "Не следует быть партнером этого убивающего газом животного, которое уничтожает собственный народ и наслаждается этим", - написал он о сирийском президенте в Twitter.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в рамках сингапурского саммита. Трамп неоднократно посылал противоречивые сигналы о своей готовности встретиться с северокорейским лидером.