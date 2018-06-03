Асад собирается поехать в КНДР

"Я поеду в КДНДР и встречусь с Ким Чен Ыном", - передают северокорейские СМИ слова сирийского президента. В беседе с послом Северной Кореи он приветствовал последние исторические процессы на полуострове и восхитился мудростью руководства Ким Чен Ына. В случае реализации планов Асада его поездка станет первым визитом главы иностранного государствуа в КНДР после прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году.

Между тем Ким Чен Ын должен 12 июня встретиться с президентом США Дональдом Трампом, который более чем критически относится к Асаду. "Не следует быть партнером этого убивающего газом животного, которое уничтожает собственный народ и наслаждается этим", - написал он о сирийском президенте в Twitter.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в рамках сингапурского саммита. Трамп неоднократно посылал противоречивые сигналы о своей готовности встретиться с северокорейским лидером.