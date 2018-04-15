Асада внесли в базу Миротворца

Источник: Корреспондент.net

Президент Сирии Башар Асад попал в базу украинского волонтерского сайта Миротворец. Его страница находится в разделе Чистилище.

"Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 Уголовного кодекса Украины). Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил, что в 2017 году дети Асада отдыхали в Артеке в аннексированном Крыму. По его словам, об этом сирийский лидер рассказал во время встречи с российской делегацией.

Асад женат на Асме аль-Асад, которая родилась в Великобритании и жила там до 2000 года. У них трое детей: сыновья Хафез и Карим и дочь Зейн.