Астронавт показал снятое в открытом космосе видео

Источник: Корреспондент.net

Астронавт NASA Рэндолф Брезник обнародовал видео, сделанное в открытом космосе. Ролик, который он снял на обычную экшн-камеру, астронавт опубликовал на своей Twitter-странице, передает Newsweek.

Сообщается, что видеозапись была сделана во время семичасового пребывания Брезника в открытом космосе, когда он устанавливал новую камеру на роботизированный рукав МКС.

Астронавт находится на борту МКС с июля этого года, и числится командиром нынешней экспедиции.