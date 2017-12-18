Атака Путина против Украины: Кравчук сделал тревожное заявление
Источник: Апостроф
На сегодняшний день президент Российской Федерации Владимир Путин создает условия и возможности для масштабного вооруженного наступления против Украины.
Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Он (Путин, - ред.), кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной более глубокой и масштабной атаки на Украину", - сказал он, комментируя отзыв российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.
Кравчук добавил, что содействовать мирному урегулированию на востоке Украины могла бы миротворческая миссия, однако для этого она должна быть организована в соответствии с нормами международного права и ООН, а не так, как хочет Путин.
Вместе с тем, первый президент Украины уточнил, что заставить Россию согласиться на развертывание на Донбассе действительно эффективной миротворческой миссии можно только путем международного давления.
Кроме того, он считает, что "Минский формат" сейчас неэффективен и нуждается в изменениях.