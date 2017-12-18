Атака Путина против Украины: Кравчук сделал тревожное заявление

Источник: Апостроф

На сегодняшний день президент Российской Федерации Владимир Путин создает условия и возможности для масштабного вооруженного наступления против Украины.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Он (Путин, - ред.), кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной более глубокой и масштабной атаки на Украину", - сказал он, комментируя отзыв российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.

Кравчук добавил, что содействовать мирному урегулированию на востоке Украины могла бы миротворческая миссия, однако для этого она должна быть организована в соответствии с нормами международного права и ООН, а не так, как хочет Путин.

"Мы хотим, чтобы миссия была на всей территории, обеспечила возвращение контроля над границей, мирную жизнь и восстановление разрушенных районов. Это должна быть миссия большого масштаба, потому что имеем дело с таким, скажем так, оригинальным соседом", - отметил он.

Вместе с тем, первый президент Украины уточнил, что заставить Россию согласиться на развертывание на Донбассе действительно эффективной миротворческой миссии можно только путем международного давления.

Кроме того, он считает, что "Минский формат" сейчас неэффективен и нуждается в изменениях.