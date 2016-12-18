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Алеппо. Смерть крупнейшего города Сирии (Видео)
Алеппо. Смерть крупнейшего города Сирии (Видео)
Источник:
Сегодня.ua
18.12.2016
Последний "киборг" освобожден из плена
Карта АТО по состоянию на 14 декабря
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