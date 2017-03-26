Авдеевку накрыли из Града: повреждены 18 домов

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня жилой сектор Авдеевки подвергся обстрелу из установок РСЗО Град со стороны сепаратистов. Поступила информация о повреждении 18 домов, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

"Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из Градов, накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по ул. Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пострадавших нет. Сейчас правоохранители обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

"Данный факт будет квалифицирован по ч.2 ст.258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины", - отметили правоохранители.