Блокада Донбасса: СНБО не обсуждал силовой метод разблокирования путей

Источник: РБК-УКРАИНА

Совет национальной безопасности и обороны на сегодняшнем заседании не обсуждал силовой вариант решения блокады Донбасса. Об этом в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. "Не обсуждался (на заседании СНБО, - ред.) силовой метод этого вопроса", - сказал он. Насалик отметил, что на данный момент, у него нет фактов того, кто именно стоит за блокадой железнодорожных путей на Донбассе.

"Правительство еще летом давало поручение готовиться к возможной блокаде, правда, со стороны сепаратистов", - отметил Насалик. По его словам, именно эта подготовка дала возможность даже в режиме ЧП обеспечивать работу энергосистемы страны в штатном режиме. Напомним, ранее, в связи с блокадой Донбасса, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз энергобезопасности.



