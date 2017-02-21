Боевики "ДНР" обвинили силы АТО в срыве отвода вооружений, в штабе обвинения считают провокацией

Источник: 112.ua

Боевики террористической организации "ДНР" обвинили украинскую сторону в якобы срыве отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе. Слова "командования" боевиков приводит сепаратистское агентство "ДАН".

"Сегодня в очередной раз по вине украинской стороны сорван отвод военной техники. Украина вновь подтвердила неготовность выполнить взятые на себя обязательства. Несмотря на свои утренние обещания, Киев так и не отдал приказ своим подразделениям на отвод запрещенных Минскими договоренностями вооружений", - сказано в заявлении боевиков.

Также сообщается, что в "ДНР" "надеются", что отвод вооружения состоится завтра, 22 февраля.

В свою очередь спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин такое заявление назвал провокацией.

"Как можно говорить о том, что мы что-то сорвали, если сегодня незаконные вооруженные формирования на донецком и мариупольском направлении применяли тяжелое вооружения калибром 120 мм? Мы свое тяжелое вооружение отвели давно", - сказал он.

"Данное заявление является очередной провокацией", - добавил Матюхин.

Отметим, боевики "ДНР" накануне заявили, что планируют начать отводить вооружение сегодня, 21 февраля.

Вчера в штабе АТО сообщали, что боевики не начали отводить технику от линии соприкосновения. Спикер штаба АТО Леонид Матюхин подчеркнул, что украинская сторона соблюдает режим тишины с 00:00 20 февраля. Отметим, ранее в российских СМИ появилась информация, что "ДНР" начала процесс отведения тяжелой военной техники от линии соприкосновения одновременно из нескольких точек.