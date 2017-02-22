Боевики из "Градов" обстреляли позиции сил АТО в Водяном и Широкино, – штаб

Источник: 112.ua

Утром 22 февраля боевики из "Градов" обстреляли позиции сил АТО в Водяном и Широкино. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, 22 февраля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения. Несколько часов назад позиции украинских войск в Водяном были обстреляны оккупантами с применением реактивных установок "Град-П”, 122-мм артиллерии, 120- 82-миллиметровых минометов", – говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба АТО добавили: "Кроме того, из 122-мм артиллерии противник обстрелял наши позиции в Широкино. В течение этих обстрелов российско-оккупационные войска выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из реактивных установок "Град-П”, семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин разного калибра".