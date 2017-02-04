Боевики накрыли огнем Сартану: Половина поселка обесточена, есть разрушения

Источник: 112.ua

Второй раз за сутки Сартана оказалась под артиллерийским огнем боевиков. Об этом сообщает в Facebook полиция Донецкой области.

"Около 23.00 террористы нанесли артудары по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов", говорится в сообщении.

Сразу после обстрелов поселок объезжает Сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения в Нацполиции пока нет.

Правоохранители отметили, что по предварительной информации снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.

Напомним, в 06:00 3 февраля Сартана попала под обстрел первый раз. Как отмечалось, в результате обстрела горел зерноток, осколками иссечены два дома и столовая предприятия.