Боевики нарушили "режим тишины", применив вблизи Красногоровки "Грады", танки и минометы, - штаб

Источник: 112.ua

Боевики нарушили "режим тишины", применив на мариупольском направлении "Грады", танки и минометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00:00 9 февраля, российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного минскими договоренностями оружия", - говорится в сообщении.

Так, на мариупольском направлении были обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки из РСЗО БМ-21 "Град", танков и 120 мм минометов.

На донецком направлении обстреляны позиции в районе Авдеевки с применением минометов 120 и 82 мм калибра.