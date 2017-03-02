Боевики обстреливают Авдеевку из танков

Источник: 112.ua

Боевики обстреливают Авдеевку из танков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сообащется, что по состоянию на 16:40 зафиксировано не менее пяти попаданий на территории города. Сейчас боевики продолжают обстрел города. Информации о жервах пока нет, но известно о разрушении домов.

"Достоверно известно о попадании в многоэтажный дом по адресу Гагарина дома 1 и 8. Учитывая, что обстрел до сих пор продолжается, уточненной информации о жертвах обстрела и характера разрушений нет", - сказано в сообщении.

Напомним, что боевики уже не первую неделю сосредоточены на обстрелах Авдеевки. После атаки 24 февраля, в городе нет воды. Ранее в феврале, жители города находились под постоянным обстрелами без света и тепла.