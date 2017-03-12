Боевики обстреливают из "Градов" Авдеевку, в направлении позиций ВСУ выпущено более 10 ракет, - штаб

Источник: 112.ua

Боевики обстреливают районы Авдеевки с применением реактивных установок залпового огня БМ-21 “Град”, в направлении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпущено более 10 ракет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, 12 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности. Около 19:00 российские оккупанты начали обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Авдеевка с применением реактивных установок залпового огня БМ-21 “Град”. По состоянию на 21:15 было выпущено более 10 ракет в направлении позиций подразделений Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.