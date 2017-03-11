Боевики обстреливают подающую воду в Мариуполь насосную станцию

Источник: РБК-УКРАИНА

Пророссийские боевики на Донбассе обстреливают насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода, подающего воду в город Мариуполь (Донецкая область) и несколько районов области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Сейчас рашисти обстреливают насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода. Станция находится между селами Васильевка и Крутая Балка недалеко от линии разграничения", - написал он.

Жебривский также сообщил, что информации о повреждениях пока нет, а оператор насосной станции находится в бомбоубежище.

Как отметил председатель Донецкой ОВЦА, насосная станция обеспечивает подачу воды в Волновахский, Красноармейский, Добропольский районы и Мариуполь.



