Боевики обстреляли Авдеевку из минометов, двое украинских военных погибли, - штаб

Источник: 112.ua

Боевики продолжают вести интенсивные обстрелы позиций сил АТО. Двое украинских военных погибли, еще пять получили ранения. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего по состоянию на 18:00 зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, пятеро ранены", - говорится сообщении штаба.

На донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", боевики вели огонь по Галициновке. Из 152-мм и 122-мм артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов враг бил по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки.

На мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии НВФ стреляли по Талаковке, из 120-мм и 82-мм минометов – по Водяному, Красногоровке, Новотроицкому, Лебединскому, Павлополю, Широкино, Марьинке, Чермалыку, из гранатометов - по Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер, по Водяному - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - танк.

На луганском направлении 152-миллиметровая артиллерия врага била по Новозвановке, а 120-мм и 82-мм минометы - по Троицкому, Попасной и Новозвановке, гранатометы - по Крымскому.