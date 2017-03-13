Боевики обстреляли Авдеевку, ранена женщина-волонтер

Источник: РБК-УКРАИНА

В результате обстрела Авдеевки Донецкой области пророссийскими боевиками ранения получила женщина -волонтер. Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что волонтер получила минно-взрывное ранение при обстреле промышленной зоны Авдеевки около 17:15. Женщину доставили в городскую больницу, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Кроме того, известно, что пострадавшая является волонтером из Киевской области.

Информация о других раненых и повреждениях уточняется. Напомним, ранее боевики обстреляли украинских волонтеров в районе Зайцево, в результате чего ранения получили два волонтера и трое военнослужащих.



