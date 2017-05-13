Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: погибли 4 человека

Источник: Українські новини

В субботу вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке Донецкой области, в результате чего погибли 3 женщины и один мужчина, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"20 минут назад оккупанты обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.